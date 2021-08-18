Против девушки погибшего лидера белорусских эмигрантов завели уголовное дело

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении девушки погибшего в Киеве главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» (БДУ) Виталия Шишова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова начальника Управления Следственного комитета (УСК) по городу Минску Сергея Паско.

По его словам, 21-летняя уроженка Гомельской области Божена Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающая на территории Украины, признана подозреваемой по статье Уголовного кодекса Белоруссии об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании и подготовке других лиц к такому действию.

По данным следствия, во время акции памяти Шишова у здания посольства Белоруссии в Киеве девушка призвала к массовым протестам и вооруженному сопротивлению белорусским властям, которые, по ее мнению, причастны к гибели лидера белорусских эмигрантов.

Паско уточнил, что ее высказывания попали на видео и были опубликованы в различных социальных сетях, в том числе и в «деструктивных» Telegram-каналах. Это, по мнению СК, несет угрозу национальной безопасности и общественной стабильности Белоруссии. Начальник управления добавил, что в отношении Жолудь будут продолжены следственные действия.

Глава «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталий Шишов пропал 2 августа. На следующий день его нашли мертвым в парке. Соратники активиста заявили, что его смерть — «спланированная чекистами операция».

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование произошедшего. Между тем СМИ сообщали о связи БДУ с украинскими радикалами.