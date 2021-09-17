В СБУ провели учения по нейтрализации условных диверсантов из России

В СБУ сообщили о проведении учений по задержанию диверсионных групп на границе с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные тактико-специальные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По данным ведомства, в учебных маневрах, которые прошли в Черниговской и Сумской областях, были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Отмечается, что мероприятия прошли в максимально приближенных к реальности условиях.

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Согласно легенде учений, на территорию приграничных областей проникли члены условной диверсионно-разведывательной группы, которые намеревались нанести ущерб некоторым оборонным и промышленным объектам с целью дестабилизации обстановки в стране.

По итогу спецназовцы успешно задержали диверсантов. Главной целью учений было повышение уровня взаимодействия между различными подразделениями для ликвидации угроз на границах.

14 сентября СБУ провела контрдиверсионные учения в Луганской области, в городе Сватово. По легенде учений, условные диверсанты совершили теракт на железнодорожном вокзале, взорвав там две бомбы. Украинским силовикам удалось обнаружить остальные места с предполагаемой взрывчатой и предотвратить еще два взрыва.