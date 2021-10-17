Мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила свою деятельность

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) приостановила свою деятельность в Донбассе. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил глава миссии на Украине Яшар Халит Чевик, пишет Reuters.

Уточняется, что такое решение было принято из соображений безопасности в связи с акциями протеста у офиса ОБСЕ. Чевик, тем не менее, отметил, что наблюдатели миссии не чувствовали угрозу со стороны протестующих.

ТАСС со ссылкой на источник в луганском офисе СММ ОБСЕ на Украине пишет, что официальных указаний по поводу сворачивания работы пока не было.

16 октября сообщалось, что представители СММ ОБСЕ не были свидетелями захвата украинскими военными офицера самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Организация также пообещала содействовать его освобождению.