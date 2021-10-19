Задержанного украинскими военными представителя ЛНР арестовали

Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного украинскими военными представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Задержанного отправили под стражу. По информации ведомства, c 2017 года Косяк состоял на службе «запрещенных» вооруженных формирований в Народной милиции ЛНР, целью которых является уничтожение подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ходе досудебного расследования также было установлено, что с 2021 года Косяк был «офицером-надзирателем» представительства ЛНР в СЦКК. При задержании, добавили в прокуратуре, у представителя ЛНР было оружие.
13 октября в ЛНР сообщили, что украинские военные во время согласованных работ на участке отвода сил у города Золотое захватили в плен представителя Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. В Киеве утверждают, что задержали офицера, который проводил разведку позиций украинских силовиков.
В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция самопровозглашенной республики обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а также осудила СММ ОБСЕ за бездействие в вопросе его освобождения.
Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом. Работа СММ ОБСЕ из-за инцидента была временно заблокирована.