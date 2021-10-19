Работу международных наблюдателей разблокировали в Донбассе

В ОБСЕ сообщили, что миссия провела мониторинг участков на линии разграничения в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ смогли попасть на участки на линии разграничения в Донбассе после двух дней блокировки их работы со стороны властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в отчете организации.

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По данным ОБСЕ, накануне вечером, 18 октября, с ворот здания передовой патрульной базы убрали цепь и навесной замок. Миссии наконец позволили провести патрулирование на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского и беспрепятственно вернуться в штаб-квартиру. Также СММ удалось понаблюдать за соблюдением безопасности в Черном море.

13 октября представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские военные во время согласованных работ на участке отвода сил у города Золотое захватили в плен представителя Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали офицера, который проводил разведку позиций украинских силовиков.

Позже возле офиса ОБСЕ в Донецке вспыхнули протесты с требованием к наблюдателям вмешаться в происходящее и потребовать освобождения военного. Представители организации пояснили, что не были свидетелями этого инцидента, и пообещали разобраться в происходящем, однако вскоре, 17 октября, объявили о приостановке своей работы в регионе.

После этого Киев сообщил, что неизвестные взяли в заложники нескольких сотрудников СММ ОБСЕ в подконтрольном самопровозглашенной ДНР городе Горловка. Им запретили покидать здание гостиницы до освобождения захваченного представителя.