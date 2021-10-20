Бывший глава ДНР пообещал включить Донбасс в состав России

Депутат Государственной думы, бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай пообещал сделать все возможное, чтобы территория Донбасса вошла в состав России. Об этом спикер заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает Ura.ru.

Никакой альтернативы по присоединению ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) нет, поскольку регионы никогда не вернутся обратно на Украину, убежден Бородай. По словам депутата Госдумы, Донбасс фактически является частью России, поэтому остается лишь на официальном уровне добиться этого и включить территорию в состав федерации.

«Я буду отстаивать максимальную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик в РФ. Обе республики уже де-факто являются частью России. Я буду стараться сделать так, чтобы де-юре эта ситуация была исправлена», — отметил экс-премьер ДНР, добавив, что также хочет поднять вопрос о снятии таможенных барьеров между Россией и Донбассом, чтобы исключить очереди через границу.

В мае стало известно, что в Евросоюзе забеспокоились насчет возможного присоединения Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. Сообщалось, что, по мнению Европы, организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».