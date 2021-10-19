Шеф Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе

Глава Пентагона Остин обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе

Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его цитирует «Интерфакс».

С таким обвинением Остин выступил в Киеве. «Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил шеф Пентагона.

19 октября глава Пентагона Остин прибыл с рабочим визитом в Киев и заверил, что этим жестом подтверждает готовность Вашингтона противостоять «российской агрессии» в Донбассе.

Ранее Пентагон пообещал защитить Грузию и Украину от России. «Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», — сказал представитель ведомства.