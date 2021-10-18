В России отреагировали на включение 12-летней девочки из Луганска в «Миротворец»

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на включение 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой в базу данных украинского сайта «Миротворец». Свое мнение он выразил в эфире YouTube-программы «СоловьевLive».

«Когда мы узнали, что двенадцатилетняя девочка занесена в базу данных этого ужасного сайта, мы были шокированы», — сказал дипломат. Он пояснил, что дипломаты знают Фаину «достаточно давно» по публикациям в социальных сетях, она была неравнодушна к проводившимся мероприятиям в ООН.

По мнению Полянского, такие действия Киева «за гранью понимания, любых представлений о гуманности». «И очень показательно в отношении того, с кем на самом деле Украина там ведет войну — вот, получается, что двенадцатилетние дети… Она пишет, она высказывает свое мнение, и за это попадать в базу данных этого сайта?» — заявил он.

«Мы вас в обиду не дадим, мы, конечно же, эту историю не бросим, и вы можете на нас рассчитывать», — пообещал Полянский.

12-летняя девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова попала в «черные списки» украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы». Позже Фаина обратилась с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой как можно скорее закрыть сайт «Миротворец».

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины», в том числе сепаратистов, пророссийских активистов и «агентов Кремля».