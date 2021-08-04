Соратника Авакова уволили с поста замглавы МВД Украины

Правительство Украины уволило Антона Геращенко с поста заместителя главы МВД, пишет «Страна.ua».

Об увольнении Геращенко сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Решение было принято на заседании кабмина 4 августа.

Антон Геращенко занимал должность замглавы МВД с конца сентября 2019 года. Издание отмечает, что он является давним соратником бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, который возглавлял МВД с февраля 2014 года по 15 июля 2021 года.

Геращенко говорил, что министр покинул свой пост из-за просьбы президента Украины Владимира Зеленского, решение было «абсолютно спокойным, взвешенным». Сам Зеленский заявлял, что Аваков находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Новым министром внутренних дел был назначен глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Сообщалось, что он планирует разделить МВД на несколько инстанций.

Геращенко также известен тем, что по его инициативе был создан сайт «Миротворец».