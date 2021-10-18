Попавшая на «Миротворец» 12-летняя девочка записала обращение к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен как можно скорее закрыть скандальный сайт «Миротворец», который публикует списки пророссийских активистов, и прекратить войну в Донбассе. Обращение с таким призывом к главе государства записала 12-летняя Фаина Савенкова, видеозапись публикует Telegram-канал РИА Новости.

Девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) попала в черные списки украинских активистов после того, как обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой способствовать прекращению огня в регионе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

«Многим другим людям, как и мне, неприятно, когда их личные данные где-то размещают», — сказала Фаина и подчеркнула, что информация на портале может угрожать жизни граждан.

Ранее в офисе Генсека ООН Антониу Гутерриша после вопроса о правомерности включения Савенковой в списки «Миротворца» призвали не использовать мирных жителей в качестве политического инструмента на фоне войн и других вооруженных конфликтов.