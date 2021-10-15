В ООН отреагировали на внесение в «Миротворец» 12-летней девочки из Луганска

Офис Генсека ООН: детей нельзя использовать в политических целях из-за войны на Украине

Нельзя использовать мирное население, а тем более детей, ради достижения политических целей на фоне войн и других вооруженных конфликтов. С таким заявлением выступили в офисе Генсека ООН Антониу Гутерриша после вопроса РИА Новости о внесении в базу данных украинского сайта «Миротворец» 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой.

Девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) попала в «черные списки» украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

«В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами», — отреагировали в офисе Генсека на эти сведения.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины», в том числе сепаратистов, пророссийских активистов и «агентов Кремля».

В июле стало известно, что на портал попал российский журналист, автор документальных фильмов Леонид Парфенов. Поводом стало интервью, которое он дал во время поездки на Украину для презентации своего фильма о грузинском вине. На вопрос «чей Крым?» журналист ответил фразой «точно не мой».