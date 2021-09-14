Бывший СССР
 
Последние новости
Apple представила iPhone 13
Рост цен на солнечную энергию поставил под вопрос спасение планеты
ФСБ задержала пытавшегося вывезти золото в Китай машиниста российского поезда
Стало известно место нахождения замглавы правительства Афганистана
Захарова назвала доказательства о вмешательстве США в выборы в России
Девушка нашла одно видео на смартфоне возлюбленного и чуть не расплакалась
Apple воскресила iPad mini
Московская блогерша посадила ребенка за руль и возмутила пользователей сети 
Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Подмосковье мигранты не жили в общежитии
Генерал США из администрации Трампа звонил в Китай ради предотвращения войны
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянина арестовали в Чехии за участие в Крымской весне

Россиянин Александр Франчетти арестован в Чехии: ему грозит экстрадиция на Украину
Перейти в «Мою Ленту»
Александр Франчетти
Александр Франчетти
Кадр: СЕРГЕЙ ФАМИЛОВ / YouTube

Городской суд в Праге во вторник, 14 сентября, принял решение арестовать гражданина России Александра Франчетти, которого два дня назад задержали в международном аэропорту чешской столицы по запросу Украины. Его обвиняют в участии в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Россиянина взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в пражскую тюрьму Панкрац. Заседание прошло в закрытом режиме. На суде присутствовала заведующая консульским отделом российского посольства. Адвокат, предоставленный Франчетти чешскими властями, обжаловал арест, но апелляционная жалоба будет рассмотрена в высшей судебной инстанции только через 14 дней. Сам Франчетти назвал свое задержание «шагом к фашизму».

Украина запросила экстрадицию Франчетти

Украина официально направила в Чехию запрос об экстрадиции Франчетти. Он обвиняется в причастности к событиям в Крыму в 2014 году, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил, что задержание россиянина стало результатом «согласованных действий» украинских и чешских силовиков.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что направлял запрос в Минюст Чехии о выдаче россиянина еще год назад — в августе 2020-го. Франчетти хотят привлечь к ответственности за участие в вооруженных формированиях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер».

15
лет
тюремного заключения грозит Александру Франчетти по украинскому законодательству

Статья 260 Уголовного кодекса, по которой хотят судить россиянина, предусматривает от двух до 15 лет лишения свободы в качестве наказания. Суд в Киеве уже заочно арестовал Франчетти.

Москва вступились за Франчетти

Российские власти с самого начала выразили поддержку Франчетти. Вскоре после задержания россиянина к нему отправились дипломаты, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить причины и правовые основания произошедшего. В СК заявили о недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения иностранцев к ответственности по политическим мотивам.

МИД России потребовал от посла Чехии предоставить «детальную информацию» о задержании Франчетти. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту протеста.

Экстрадиция может занять больше года

Чешский адвокат Петр Рудловчак заявил РИА Новости, что процедура экстрадиции Франчетти может занять больше года. По его словам, если задержанный не выражает добровольного согласия на выдачу, начинается определенная судебная процедура.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минюсту Чехии, также сообщал, что процедура экстрадиции может оказаться не быстрой.

Медаль за Крым и жизнь в Чехии

Мать Франчетти Белла Александровна рассказала, что ее сыну 48 лет. По профессии он тренер тхэквондо. Он жил в Чехии с 1990-х годов и работал тренером по фитнесу, там же проживает его 19-летняя дочь.

За участие в «крымской самообороне», по словам женщины, Франчетти получил медаль и попал в базу сайта «Миротворец». Украинские СМИ цитируют интервью, в котором он говорит, что в 2014 году его группа пыталась «пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя». По данным журналистов, он также признался, что сотрудничал с российскими военными, передавая им информацию.

В последнее время, по словам матери, Франчетти жил в Севастополе, но периодически ездил Прагу, чтобы навещать дочь и лечиться от последствий укуса клеща. Как говорит женщина, у ее сына наследственная болезнь, которую усугубляют последствия поздно выявленного боррелиоза, у него может опухать тело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дочь россиянина Франчетти оценила возможность его экстрадиции на Украину
Россиянин Франчетти описал свое задержание словами «шаг к фашизму»
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0230 июля

Слили в трубу.

Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
12:4013 сентября

Лукашенко рассказал о военной угрозе со стороны Украины

12:1513 сентября

В Туркмении мигрантов и алкоголиков отправили на принудительный сбор хлопка

11:5913 сентября

Польша зафиксировала более 500 попыток мигрантов попасть в страну из Белоруссии

Бывший СССР00:0224 июля

«Мусор с советским менталитетом»

В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
11:5213 сентября

В Казахстане задержали водителя с лошадью в салоне

11:3813 сентября

В Литве ввели жесткие ограничения для невакцинированных от коронавируса

11:0313 сентября

СБУ завела шесть дел о посягательстве на жизнь и угрозах убийства Зеленского

Бывший СССР00:0521 июля

Год назад белорусы решили устроить революцию.

Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
10:1113 сентября

Уничтожение арбузов на Украине попало на видео

09:4213 сентября

Киев оценил вероятность нового визита Зеленского в США

09:0613 сентября

Украинский военный погиб в Донбассе

Россия
Россияне-«обочечники» с топором и пистолетом вышли к не пустившему их водителю
Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 миллионов рублей
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Путин прокомментировал уход на самоизоляцию
«Посмотрела вниз — а там сын лежит»
После падения с пятого этажа Глеб учится жить заново. Мальчику нужна наша помощь
Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких
Арбузы, яд и «Новичок».
 
Все материалы
Мир
Талибы отвергли обвинения правозащитников в военных преступлениях
Стало известно о разработанной США программе по борьбе с Россией
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Китай начнет добывать медь в Афганистане после стабилизации обстановки
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
На выборах в Норвегии победили социалисты
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
«Мисс Беларусь» оправдалась за съемку с экстремистским символом протестов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Лукашенко рассказал об «эпохальном испытании» белорусов на прочность
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
На Украине «потеряли» представленный Зеленским в США план трансформации страны
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
В Узбекистане предложили запретить TikTok
Все материалы
Экономика
В Великобритании произошел бум на рынке труда
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Белорусские банки потеряли доллары
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Путин призвал регулярно повышать доходы российских военных
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты данные о месте работы обвиняемых в убийстве российской пенсионерки
«Их отличала дерзость и жестокость»
Как Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых беспощадных банд в истории России
Убийцам тигра Павлика ужесточили наказание
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В российском селе мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
В Подмосковье задержали подозреваемых в изнасиловании и убийстве пожилой женщины
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым
Российский промоушен анонсировал проведение детских турниров по ММА
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Карпин обратился к завершившему карьеру в сборной России Фернандесу
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР
Все материалы
Культура
Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Росгосцирк представит посвященное Юрию Никулину шоу в Санкт-Петербурге
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве
Есть такая профессия.
Российский фильм о закладчике наркотиков наградили в Венеции. За что он получил приз?
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая Первого канала раскрыла изнанку съемок новостей
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России оценили действия московского офиса Google при визите судебных приставов
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Данные миллионов абонентов «Билайна» оказались в открытом доступе
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Mazda CX-5 обновился и стал полноприводным по умолчанию
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Nissan нанял экспертов для улучшения запаха новых автомобилей
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
Nissan GT-R получил новую версию T-spec
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
В российской полиции появились электрокары
Все материалы
Среда обитания
Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Екатеринбург оставили без электричества
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Голландская художница придумала творческие проекты в русских деревнях
Все материалы