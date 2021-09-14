Россиянина арестовали в Чехии за участие в Крымской весне

Городской суд в Праге во вторник, 14 сентября, принял решение арестовать гражданина России Александра Франчетти, которого два дня назад задержали в международном аэропорту чешской столицы по запросу Украины. Его обвиняют в участии в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

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Россиянина взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в пражскую тюрьму Панкрац. Заседание прошло в закрытом режиме. На суде присутствовала заведующая консульским отделом российского посольства. Адвокат, предоставленный Франчетти чешскими властями, обжаловал арест, но апелляционная жалоба будет рассмотрена в высшей судебной инстанции только через 14 дней. Сам Франчетти назвал свое задержание «шагом к фашизму».

Украина запросила экстрадицию Франчетти

Украина официально направила в Чехию запрос об экстрадиции Франчетти. Он обвиняется в причастности к событиям в Крыму в 2014 году, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил, что задержание россиянина стало результатом «согласованных действий» украинских и чешских силовиков.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что направлял запрос в Минюст Чехии о выдаче россиянина еще год назад — в августе 2020-го. Франчетти хотят привлечь к ответственности за участие в вооруженных формированиях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер».

15 лет тюремного заключения грозит Александру Франчетти по украинскому законодательству

Статья 260 Уголовного кодекса, по которой хотят судить россиянина, предусматривает от двух до 15 лет лишения свободы в качестве наказания. Суд в Киеве уже заочно арестовал Франчетти.

Москва вступились за Франчетти

Российские власти с самого начала выразили поддержку Франчетти. Вскоре после задержания россиянина к нему отправились дипломаты, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить причины и правовые основания произошедшего. В СК заявили о недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения иностранцев к ответственности по политическим мотивам.

МИД России потребовал от посла Чехии предоставить «детальную информацию» о задержании Франчетти. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту протеста.

Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны Мария Захарова официальный представитель МИД России

Экстрадиция может занять больше года

Чешский адвокат Петр Рудловчак заявил РИА Новости, что процедура экстрадиции Франчетти может занять больше года. По его словам, если задержанный не выражает добровольного согласия на выдачу, начинается определенная судебная процедура.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минюсту Чехии, также сообщал, что процедура экстрадиции может оказаться не быстрой.

Медаль за Крым и жизнь в Чехии

Мать Франчетти Белла Александровна рассказала, что ее сыну 48 лет. По профессии он тренер тхэквондо. Он жил в Чехии с 1990-х годов и работал тренером по фитнесу, там же проживает его 19-летняя дочь.

За участие в «крымской самообороне», по словам женщины, Франчетти получил медаль и попал в базу сайта «Миротворец». Украинские СМИ цитируют интервью, в котором он говорит, что в 2014 году его группа пыталась «пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя». По данным журналистов, он также признался, что сотрудничал с российскими военными, передавая им информацию.

В последнее время, по словам матери, Франчетти жил в Севастополе, но периодически ездил Прагу, чтобы навещать дочь и лечиться от последствий укуса клеща. Как говорит женщина, у ее сына наследственная болезнь, которую усугубляют последствия поздно выявленного боррелиоза, у него может опухать тело.