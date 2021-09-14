Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти

Городской суд в Праге принял решение предварительно заключить под стражу российского гражданина Александра Франчетти, задержанного в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина взяли под стражу прямо в зале суда. Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу. Ее рассмотрят в высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней.

Гражданина России задержали в Праге 12 сентября. Его обвиняют в участии в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Сам Франчетти назвал свое задержание «шагом к фашизму». Он опроверг выдвинутые против него обвинения.