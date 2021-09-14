Россиянин Франчетти описал свое задержание словами «шаг к фашизму»

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии, описал происходящее в суде и опроверг выдвинутые против него обвинения. Цитату приводит РИА Новости.

По словам гражданина России, его задержание — это «шаг к фашизму». Его поместят в камеру предварительного заключения в тюрьме «Панкрат».

В разговоре с РИА Новости адвокат россиянина Ян Шварц заявил: он намерен опротестовать такое решение. Протест по заключению будут рассматривать до трех недель.

Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Он якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Позднее сообщалось о его возможной экстрадиции на Украину. Однако Диа Франчетти, дочь россиянина, рассказала, что ее отца не собираются экстрадировать.