Дочь россиянина Франчетти оценила возможность его экстрадиции на Украину

RT: задержанного в Чехии россиянина Франчетти не экстрадируют на Украину, считает его дочь

Диа Франчетти, дочь задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти, оценила возможность его экстрадиции на Украину и рассказала об условиях его содержания. Об этом пишет RT.

По ее словам, экстрадировать россиянина на Украину не будут. Его дальнейшая судьба решится на ближайшем судебном заседании. Там станет ясно, выйдет ли Франчетти на свободу или же его задержат на какое-то время, пояснила Диа.

Девушка добавила, что ее отец находится в хороших условиях, у него есть «все, что нужно», в том числе медпомощь.

Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России. Позднее стало известно о его возможной экстрадиции на Украину.

Посольство России в Праге уже направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием российского гражданина.