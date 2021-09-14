Задержанный в Праге россиянин ездил в Чехию лечиться после укуса клеща

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в пражском аэропорту 12 сентября по запросу Украины, ездил в Чехию для лечения после укуса клеща. Об этом сообщила его мать изданию «Украина.ру».

Белла Александровна рассказала, что ее сыну 48 лет. По профессии он тренер тхэквондо. В 1990-х годах он жил в Чехии, там женился, в браке родилась дочь Дия, которой сейчас 19 лет. В Праге он работал тренером по фитнесу, окончив курсы. Мать не знает, получил ли он гражданство Чехии. Возможно, у него есть вид на жительство.

Женщина рассказала, что в 2014 году Франчетти участвовал в крымских событиях, за что был награжден медалью. Его данные попали на украинский сайт «Миротворец». В последнее время он жил в Севастополе, но периодически ездил Прагу, чтобы навещать дочь и лечиться от последствий боррелиоза — в Крыму его укусил клещ.

По словам Беллы, у сына наследственная болезнь, которую усугубляют последствия поздно выявленного боррелиоза, у него может сильно опухать тело. Чешские врачи сумели поставить верный диагноз и выбрать правильную методику лечения.

При этом, по словам женщины, она боялась, что сына могут задержать в Чехии. Последний раз он добрался туда на машине через Россию, Прибалтику и Польшу. Мать Франчетти также сообщила, что ей звонила российский консул и заверила, что сына не выдадут Украине.

Ранее Украина направила в Чехию запрос об экстрадиции Франчетти.