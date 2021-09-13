Украина направила Чехии запрос о выдаче россиянина Франчетти

Пресс-секретарь Минюста Украины: страна уже направила в Чехию запрос о выдаче россиянина

Украина уже направила в Чехию запрос о выдаче россиянина Александра Франчетти, который был одним из участников событий Крымской весны. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства юстиции республики Владимир Ржепка, передает ТАСС.

По его словам, дело Франчетти сейчас рассматривает городская прокуратура в Праге. «Изучается предложение о взятии его под стражу. Проводятся предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», — рассказал Ржепка. Он добавил, что в офисе генерального прокурора Украины подтвердили актуальность запроса о выдаче россиянина.

13 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев работает над завершением необходимых процедур с целью передачи россиянина украинскому правосудию.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила несколько запросов властям Чехии с просьбой прояснить обстоятельства задержания гражданина России Александра Франчетти. Он понадеялся, что чешская сторона будет следовать закону в ситуации с Франчетти и не станет поддаваться на политические провокации.

До этого близкий к чешскому Минюсту источник раскрыл сроки возможной экстрадиции задержанного гражданина России на Украину. По его словам, процесс должен растянуться на длительный срок.

Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.