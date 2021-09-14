Россиянина Франчетти привезли в суд Праги под вооруженной охраной

РИА Новости: задержанного в Чехии россиянина Франчетти привезли в суд, он под охраной

Россиянина Александра Франчетти, задержанного в Чехии, привезли в суд под вооруженной охраной. Об этом пишет РИА Новости.

Суд Праги рассмотрит вопрос о его предварительном заключении. По словам корреспондента РИА Новости, там также находится дочь задержанного Диа Франчетти, но ее не пускают в зал суда.

Чешский адвокат россиянина отказался давать комментарии.

Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России. Позднее стало известно о его возможной экстрадиции на Украину. Однако Диа рассказала, что ее отца не будут экстрадировать.

Посольство России в Праге уже направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием российского гражданина.