На «Миротворец» внесли 12-летнюю девочку из Луганска за обращение к Макрону

12-летняя девочка из ЛНР попала на сайт «Миротворец» за обращение к президенту Франции

В базу данных украинского сайта «Миротворец», который публикует списки сепаратистов, пророссийских активистов и «агентов Кремля», внесли 12-летнюю девочку из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Фаину Савенкову, обратившуюся к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Анкета» ребенка, как отмечает издание, попала на сайт в среду, 13 октября. Ее авторы утверждают, что Савенкова является членом Союза писателей ЛНР, а также «жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды». «Называет себя прозаиком, драматургом, и фантастом! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. (...) Указывает место проживания Новороссия», — говорится в сообщении «Миротворца».

Савенкова стала известна после того, как летом текущего года записала обращение к членам Совета Безопасности ООН и президенту Франции с просьбой защитить детей, проживающих в Донбассе, от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отмечала, что жители региона имеют право на мирную жизнь, как и другие жители планеты.

Ранее стало известно, что в списки «Миротворца» попал российский журналист, автор документальных фильмов Леонид Парфенов. Поводом стало интервью, которое он дал во время поездки на Украину для презентации своего фильма о грузинском вине. На вопрос «чей Крым?» журналист ответил фразой «точно не мой».