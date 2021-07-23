Парфенова внесли в «Миротворец» после вопроса о Крыме

Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поводом для этого стало недавнее интервью Парфенова тележурналисту и бывшему коллеге по телеканалу НТВ Евгению Киселеву, которое он дал во время поездки на Украину для презентации своего фильма о грузинском вине. В ходе беседы Киселев задал Парфенову вопрос: «чей Крым?», на что российский ведущий ответил: «точно не мой». Украинский журналист назвал ответ бывшего коллеги «уклончивым».

Ранее в июле «Миротворец» поглумился над смертью российского режиссера Владимира Меньшова, который публично признавал Крым российским. Сообщается, что на скандальном портале появилась публикация о том, что покойный кинематографист, внесенный ранее в список «врагов государства», был «ликвидирован коронавирусом». В том же материале Меньшова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Авторы «Миротворца» публикуют на сайте информацию о людях, которых считают сепаратистами или «агентами Кремля». Сайт не имеет официального статуса, но тех, кто попал на него, могут не пустить в страну.

С 2014 года на Украине Крым считают аннексированным и требуют, чтобы Россия «восстановила территориальную целостность Украины». Москва настаивает на том, что присоединение полуострова прошло с соблюдением норм международного права.