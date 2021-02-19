Украинская школьница попала на «Миротворец» за критику языка

Пятнадцатилетняя школьница из Киева попала в базу данных «Миротворца» за критику украинского языка в видеохостинге TikTok. Об этом пишет «Страна.ua».

В самой социальной сети на странице девочки видео уже удалено. По информации издания, на видеозаписи она рассказывает о том, что она не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем общаться. «Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать», — сказала она.

По словам подростка, в Киеве основная часть людей говорит на русском языке. Она попросила пользователей не критиковать ее позицию, а также заявила, что отказывается общаться с теми, кто говорит на украинском. Также она сообщила, что ранее подвергалась критике со стороны других пользователей за ее плохой украинский и попросила их оставить ее в покое.

Ранее сообщалось, что украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан. Более 600 жалоб из-за использования русского языка за прошедший месяц получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Больше всего обращений и жалоб языковой омбудсмен получил от жителей Киева и Киевской области.