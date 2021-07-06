«Миротворец» поглумился над смертью Владимира Меньшова

Украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью российского режиссера Владимира Меньшова. Об этом пишет URA.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на первоисточник.

Сообщается, что на скандальном портале появилась публикация о том, что покойный кинематографист, внесенный ранее в список «врагов государства», был «ликвидирован коронавирусом». В том же материале Меньшова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в оправдании российской агрессии против Украины и финансировании терроризма.

Меньшова считали врагом страны и на государственном уровне. В 2017 году его внесли в официальный список артистов, представляющих угрозу безопасности Украины за то, что он публично признал полуостров Крым российским и передал миллион рублей на нужды самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни в понедельник, 5 июля, от последствий коронавируса. У режиссера была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

«Миротворец» — украинский веб-сайт, открытый в августе 2014 года. Портал содержит базу личных данных людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России.