Владимир Меньшов отказывался от госпитализации после ухудшения самочувствия

Стали известны детали болезни и смерти режиссера Владимира Меньшова. Об этом рассказывает «Московский комсомолец».

Впервые кинематографист заподозрил у себя коронавирус еще в мае, однако тогда диагноз не был подтвержден. Отмечается, что сразу после Дня Победы у Меньшова ухудшилось самочувствие, температура поднялась до 37,4. Жена режиссера, актриса Вера Алентова, вызвала врача. В тот же день Меньшова доставили в амбулаторный КТ-центр, чтобы проверить легкие. Тогда выяснилось, что Меньшов не инфицирован COVID-19.

21 июня в квартиру Меньшова на 3-й Тверской-Ямской вызвали бригаду скорой помощи. В этот раз температура у режиссера поднялась до 37,7, сатурация понизилась до 94. Однако 81-летний режиссер отказывался ехать в больницу и предпочел остаться дома.

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Только 22 июня, когда ситуация стала критической (сатурация упала до 89), Меньшов все же решил госпитализироваться в московскую больницу №15, где он скончался 5 июля в 9:36 утра. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.