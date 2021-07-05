Стали известны подробности диагноза умершего Владимира Меньшова

Стали известны подробности диагноза умершего от последствий коронавируса актера и режиссера Владимира Меньшова. Их публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Меньшова была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Официальная информация о его болезни появилась в сети только 26 июня, однако скорую помощь родственники Меньшова вызывали еще 22-го.

Отмечается, что уже при госпитализации медики выявили у Меньшова низкий уровень сатурации — 89 процентов (при норме для взрослых 95 процентов и выше). Режиссера госпитализировали в московскую больницу №15, где он скончался 5 июля в 9:36 утра.

Ранее сообщалось, что Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19. О дате прощания с ним будет известно позднее. 26 июня партия «Справедливая Россия — За правду», в которой состоял режиссер, заявила, что Меньшов переносит инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть на осенних выборах в Госдуму.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Картина «Москва слезам не верит» выиграла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».