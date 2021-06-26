Владимир Меньшов заболел COVID-19

У российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду».

По информации источника, артист заболел COVID-19 и сейчас переносит инфекцию в легкой форме. По этой причине его не было на партийном съезде, который прошел в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Меньшова внесли в список кандидатов на выборах в Госдуму от «Справедливой России — За правду». Уточняется, что вместе с ним также были зачислены в данный перечень сенатор Александр Бабаков, председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

В марте сообщалось о решении актера и кинорежиссера баллотироваться в Госдуму от этой партии. Он состоит в ней с момента основания. Единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

Владимир Меньшов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Артист также выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».