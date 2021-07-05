Умер заразившийся коронавирусом Владимир Меньшов

На 82-м году жизни умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня он заразился коронавирусом. О его смерти сообщается на сайте «Мосфильма».

«Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что о дате прощания с деятелем искусства будет сообщено позднее.

26 июня сообщалось, что у Меньшова выявили COVID-19. На тот момент, по данным пресс-службы партии «Справедливая Россия — За правду», в которой состоял режиссер, он переносил инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть на осенних выборах в Госдуму.

Владимир Меньшов — советский и российский деятель кино. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Картина «Москва слезам не верит» выиграла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».