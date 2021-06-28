Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» умер из-за осложнений от коронавируса

Умер основатель и солист советской и российской группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как рассказала пиар-менеджер коллектива, заслуженный артист России умер из-за осложнений от коронавируса — на фоне болезни у него развилась мерцательная аритмия. Певцу было 76 лет.

Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. После окончания Московского музыкального училища имени Октябрьской революции работал в организации Москонцерт. В 1985 году он создал группу «Сюрприз», которую позднее переименовал в «Доктор Ватсон». Через десять лет работы коллектива ему присвоили премию Правительства Москвы. В 2003 году группа запустила премию «КиноВатсон», которая вручается за выдающийся вклад в создание музыки для кино.

Участники «Доктора Ватсона» обычно исполняли попурри на популярные песни прошлых лет, а также кавер-версии известных иностранных композиций. За свою карьеру они выпустили более 25 альбомов и сборников, а также три клипа.