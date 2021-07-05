Названы дата и место похорон Владимира Меньшова

Церемония прощания с российским режиссером и актером Владимиром Меньшовым пройдет в четверг, 8 июля, в московском Доме кино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.

Отмечается, что кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

В понедельник, 5 июля, стало известно, что Владимир Меньшов умер от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе. Он снял такие известные советские фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 1989 году Меньшов был удостоен звания народного артиста РСФСР.