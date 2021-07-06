Российская актриса, телеведущая Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой после смерти отца, режиссера Владимира Меньшова. Своими мыслями она поделилась в Instagram-сторис.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и попросила всех неравнодушных молиться за умершего отца в ближайшие дни. «Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о р. Б. Владимире — это будет огромная помощь его душе..», — написала она.

Ранее Меньшова почтила память отца черно-белыми фото и цитатой из фильма «Любовь и голуби». Ведущая выложила отрывок из ленты, в котором персонаж Василий Кузякин в исполнении Александра Михайлова произносит слова: «Все, все. Все».

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.