Юлия Меньшова почтила память отца цитатой из фильма «Любовь и голуби»

Российская актриса, телеведущая Юлия Меньшова почтила память отца Владимира Меньшова цитатой из фильма «Любовь и голуби». Она опубликовала черно-белые снимки артиста в своем Instagram-аккаунте.

Артистка также выложила отрывок из ленты, в котором персонаж Василий Кузякин в исполнении Александра Михайлова произносит слова: «Все, все. Все». Под постом многие знаменитости выразили свои соболезнования в связи со случившимся. Среди них — юмористы Максим Галкин и Гарик Харламов, актриса Юлия Высоцкая, ведущие Лера Кудрявцева и Яна Чурикова, певица Наталья Подольская.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

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Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он снял известные такие советские фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».