Глава Пентагона прибыл на Украину из-за «российской агрессии»

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев и сообщил о поддержке суверенитета Украины

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Киев и заверил, что этим жестом подтверждает готовность Вашингтона противостоять «российской агрессии» в Донбассе. Сообщение об этом появилось на его странице в Twitter.

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», — сообщил глава Пентагона.

Он добавил, что остается приверженцем укрепления обороноспособности Киева ради сдерживания Москвы и своим визитом лишь подчеркивает позицию американских властей на этот счет.

Накануне, 18 октября, Остин совершил рабочий визит в Тбилиси. Как отмечали в грузинском командовании, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере и усилие оборонного потенциала республики. Глава Пентагона также посетил одну из военных баз в регионе и принял участие в совместных учениях американских и грузинских войск.