Оценены шансы Грузии на членство в НАТО

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о членстве Грузии в НАТО носят «ритуальный» характер, так как перспектива вступления страны в Североатлантический альянс абсолютно нереальна. Так оценил шансы Грузии на присоединение к военно-политическому блоку президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский в беседе с «Известиями».

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Остин во время своих визитов в Грузию и на Украину в рамках европейского турне собирается обсудить условия членства этих стран в НАТО. Согласно сообщению Пентагона, Остин считает, что «дверь в НАТО» открыта и для Грузии, и для Украины. Помимо этого, Пентагон пообещал защитить эти страны от России.

По словам Лозанского, Конгресс США продолжает риторику о членстве Грузии в блоке в контексте противостояния с Россией. При этом, отметил эксперт, Остин своими заявлениями хочет доказать приверженность курсу на сдерживание Москвы и то, что он не является «агентом Кремля». Также политолог напомнил, что вступление Украины и Грузии в НАТО будет означать пересечение «красных линий», о которых говорил президент России Владимир Путин.

«Это [вступление Грузии в НАТО] абсолютно нереально, если только Америка и Запад не готовы к самоубийству. Они понимают, что Путин — человек серьезный, поэтому, скорее всего, это будет такая вялотекущая кампания», — заключил Лозанский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва считает такой сценарий «красной линией» в отношениях с Западом.