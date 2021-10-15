Украина получит от Великобритании военные корабли и ракетное вооружение

Украина в ближайшее время получит от Великобритании ракетное вооружение и два современных тральщика. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала «Дом». Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что военные корабли соответствуют всем стандартам НАТО и сразу войдут в состав ВМС Украины. Кроме того, в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланированы строительство кораблей меньшего класса и работа по строительству двух военно-морских баз, которые будут располагаться на Азовском и Черном море. Интегратором программы выступит британская компания. По словам дипломата, помощь Лондона будет способствовать значительному усилению военно-морской мощи Украины.

Пристайко также отметил, что Украина не собирается нападать на Россию, цель Киева — защитить побережье страны. «Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей — тех, что находятся в Черном море», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть флоту страны мощь, которая была у него 30 лет назад.