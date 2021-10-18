Песков оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французским журналистам, которое вошло в двухчасовой фильм «Владимир Путин: хозяин игры», передает ТАСС.

По словам Пескова, данный сценарий стал бы наихудшим, так как он «выходит за красные линии национальных интересов России».

Подобную точку зрения Песков высказывал и в конце сентября. После его заявления глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс поддержал Украину и заявил, что она является суверенным государством, и вправе привлекать силы НАТО для обеспечения своей безопасности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что «красные линии», о которых говорит Москва, должны быть ограничены границами России и не распространяться на территории соседних государств.