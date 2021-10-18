В Грузии заявили о намерении подписать соглашение с Пентагоном

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Грузию, где он проведет встречи с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

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По данным оборонного ведомства, в ходе переговоров стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере.

«Планируется подписать соглашение между министерством обороны Грузии и министерством обороны США, которое направлено на усиление обороноспособности Грузии и ее потенциала сдерживания», — подчеркнули в министерстве. После встреч министры обороны Грузии и США намерены сделать официальные заявления на пресс-конференции.

Также отмечается, что Ллойд Остин посетит одну из военных баз и примет участие в совместных учениях грузинских и американских военных.

17 октября сообщалось, что министр обороны США Остин во время своего визита в Грузию и Украину в рамках европейского турне собирается обсудить условия членства стран в НАТО. Согласно сообщению Пентагона, Остин считает, что «дверь в НАТО» открыта и для Грузии, и для Украины.

Он собирается побудить страны внести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе. Помимо этого, Пентагон пообещал защитить Грузию и Украину от России.

В июне НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.