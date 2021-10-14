США пообещали поддерживать Украину в борьбе с «российской агрессией»

США заявили, что остаются надежным партнером Украины и поддержат ее в борьбе с Россией

Посольство США на Украине пообещало поддерживать Киев в борьбе с «российской агрессией». Заявление дипломатов в связи с Днем защитников и защитниц Украины опубликовано в Facebook.

«Мы чествуем храбрых мужчин и женщин, которые служили и служат, защищая свободу Украины! Соединенные Штаты остаются вашим надежным партнером, и мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Украине и Минским соглашениям. Нуланд прилетела с визитом в Москву 11 октября.

Между тем на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин отправится в Грузию, Украину и Румынию в рамках европейского турне. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Завершится поездка встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, на которой будут присутствовать «союзники и партнеры США».