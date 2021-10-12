Министр обороны США посетит Украину и Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Грузию, Украину и Румынию в рамках европейского турне. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

Завершится поездка, по словам Кирби, встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, на которой будут присутствовать «союзники и партнеры США».

Подробностей визита в бывшие советские республики не приводится.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом. Они провели переговоры, которые продлились около двух часов. Они выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

