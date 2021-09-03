На Украине заявили о плохой подготовке визита Зеленского в США

Власти Украины плохо подготовили визит президента Владимира Зеленского в США, заявил депутат Верховной Рады и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе визита украинский лидер должен был поднять вопрос новой миссии США и России по урегулированию в Донбассе.

«Мы должны были добиться специальной миссии Америка — Россия, которая была в формате Волкер — Сурков (Курт Волкер — бывший спецпредставитель США по Украине, Владислав Сурков — экс-помощник президента России — прим. «Ленты.ру»), потому как на первом этапе ее функционирования она была очень эффективной, мы видели, что процесс пошел», — сказал Бойко.

Депутат также считает, что Зеленский должен был поднять вопрос взаимной торговли. «Мы продаем товаров в США на один миллиард долларов, а покупаем у них — на три. И нам нужно было в первую очередь освободить украинских предпринимателей от демпинговой пошлины и выровнять торговый баланс», — подчеркнул он.

Бойко добавил, что украинской стороне с моральной точки зрения стоило инициировать перенос визита на фоне ситуации в Афганистане.

1 сентября президенты США и Украины завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

