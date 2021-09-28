Лидеры Пентагона предстанут перед Конгрессом США из-за ситуации в Афганистане

AP: высшее руководство Пентагона даст показания в Конгрессе об уходе США из Афганистана

Высшее руководство Пентагона предстанет перед Конгрессом США для прояснения обстоятельств хаотичного ухода американских войск из Афганистана, текущей ситуации в республике и ее стремительного захвата боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Associated Press (AP).

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В частности, республиканцы раскритиковали решение американского президента Джо Байдена вывести весь военный контингент из Афганистана до конца августа, заявив, что оно сделало США более уязвимыми для терроризма. Члены Конгресса также потребовали у лидеров Минобороны более подробных сведений о взрыве террориста-смертника в Кабуле, в результате которого погибли 13 военнослужащих армии США.

Министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли дадут показания перед комитетом Сената по вооруженным силам, после чего предстанут перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей. В Конгрессе также выступит глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи, который координировал вывод американских войск из Афганистана.

15 сентября сообщалось, что сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес пригрозил подать в суд на главу Минобороны США Ллойда Остина, если он проигнорирует слушания Конгресса по ошибкам, допущенным при эвакуации американского контингента из Афганистана. Предупреждение последовало после неявки руководителя военного ведомства на заседание комитета по иностранным делам палаты представителей США.