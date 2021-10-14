Посольство США в Киеве предупредило о насилии на марше националистов

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение с призывом остерегаться проявления насилия на марше украинских националистов, который пройдет в центре столицы 14 октября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского дипломатического представительства.

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В сообщении указывается, что на марш ультраправых сил республики соберется несколько тысяч человек, которые пройдут по центральным улицам Киева. Отмечая масштабность шествия, представители посольства напомнили про агрессивность некоторых представителей радикальных движений Украины на ранее прошедших маршах.

«Предварительная информация и предыдущий опыт указывают на потенциал насилия», — отмечают в диппредставительстве. Сотрудники посольства посоветовали избегать посещения мест, где пройдет марш, а также соблюдать осторожность в случае нахождения вблизи скоплений украинских националистов.

Днем 14 октября несколько тысяч сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) вышли на демонстрацию в центре Киева в честь Дня защитника и защитниц Украины. Некоторые участники акции поют песню «Батько наш Бандера», которую ранее школьники использовали для флешмоба в TikTok, а также несут в руках плакаты на русском языке, в частности: «Бандера герой — Сталин отстой», «Мельник — герой, Жуков отстой».

В августе националисты также вышли на акцию в центре Киева. Тогда собравшиеся требовали от украинских властей отказаться от Минских соглашений. В ходе акции начались столкновения с полицией, некоторые участники марша, журналисты и сами правоохранители получили серьезные травмы.