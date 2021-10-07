В одной из областей Украины 2022-й провозгласили годом коллаборационистов

Депутаты Львовского областного совета на Украине во время пленарного заседания провозгласили 2022-й годом коллаборационистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщается на сайте облсовета.

Решение связано с тем, что в 2022 году исполняется 80 лет с момента основания первых военных отрядов УПА, сотрудничавшей с нацистами и причастной к массовому истреблению еврейского населения на территории Украины в годы немецкой оккупации.

«Это очень важная инициатива, и такое событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне путем увековечения памяти воинов УПА», — отметил во время выступления председатель комиссии по вопросам культуры, информационной политики и продвижения облсовета Святослав Шеремет. Он добавил, что другой целью является просвещение украинцев и других народов в вопросе деятельности УПА и ее роли «в борьбе за независимость страны».

Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание Героя Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания УПА.

Роман Шухевич возглавлял националистическую организацию ОУН, которая существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.