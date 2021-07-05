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В Кремле отметили сильное влияние сторонников нацизма на политику Украины

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кремль не считает, что у власти на Украине находятся нацисты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва признает существенную политическую роль сторонников нацизма в Киеве, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, приверженцы Степана Бандеры, который был участником коллаборационистских движений во время Второй мировой войны, на Украине пользуются уважением. Они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

Комментируя заявление журналиста Владимира Соловьева о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, исповедующие нацистскую идеологию, Дмитрий Песков подчеркнул, что вряд ли кто-то может поспорить с тем, что «сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете».

«А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным», — заключил пресс-секретарь.

Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина».

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