На Украине почтили память нацистского преступника

Жители села Литин Винницкой области Украины устроили праздник по случаю 110-летия нацистского преступника Омеляна Грабца, причастного к массовому истреблению еврейского населения во время Второй мировой войны. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, почтить память фашиста пришли около 12 человек, также на празднование юбилея прибыла делегация Украинского института национальной памяти. Собравшиеся возложили цветы к памятной доске Грабца. После этого по улице, названной в честь преступника, прошло поминальное шествие.

Долинский добавил, что в местном краеведческом музее был проведен круглый стол, на котором участники акции предложили местным властям присвоить спортивному комплексу в поселке имя Грабца.

Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина».

Омелян Грабец в 1941 году стал комендантом украинской вспомогательной полиции Ровно. Он причастен к убийству около 30 тысяч евреев.