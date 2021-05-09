Массовая драка из-за георгиевской ленты на Украине попала на видео

На Аллее Славы в Одессе (Украина) во время шествия «Бессмертного полка» произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Канал отмечает, что потасовка началась после того, как некие радикалы попытались вырвать из рук женщины портрет с георгиевской лентой. На кадрах видно, как полиция пытается пресечь конфликт, слышны громкие женские крики.

Ранее на шествии «Бессмертного полка» в Донбассе заметили портрет деда президента Украины Владимира Зеленского. «Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева», — сказала женщина с портретом в руках.