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Песков объяснил слова Путина про недобитых карателей

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Михаил Метцель / РИА Новости

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова президента России про недобитых карателей. Он прокомментировал высказывание главы государства в разговоре с журналистами «Говорит Москва».

«Ни для кого не секрет, что в европейских страхах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина" (дивизия СС — прим. "Ленты.ру") , которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — сказал Песков.

В ходе парада Победы Путин заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма. Президент также предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00 на Красной площади. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны и современные машины.

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