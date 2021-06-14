В Киеве к похоронам эсэсовца привлекли президентский полк

В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула. Об этом в своем Telegram сообщил депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Депутат пообещал направить запрос начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск с требованием выяснить, что проявил подобную инициативу. Он пояснил, что Президентский полк, несмотря на название, не подчиняется Офису президента.

Бужанский отметил, что «не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины». К тому же, добавил он, президент Украины Владимир Зеленский осудил марш неонацистов, прошедший в Киеве в годовщину создания дивизии «Галичина» 28 апреля. «Если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?» — заявил парламентарий.

Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел сбежать. В 1947 году был пойман и приговорен к 25 годам лагерей. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освободился в июне 1956 года.

30 апреля в офисе Зеленского подчеркнули, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.