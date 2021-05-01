Пушкова удивила реакция Зеленского на марш неонацистов в честь дивизии СС

Члена Совета Федерации Алексея Пушкова удивила реакция президента Украины Владимира Зеленского на прошедший в центре Киева марш неонацистов в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УНА-УНСО («Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС "Галичина". Это же явления одного ряда», — отметил сенатор.

Пушков заявил о беспринципности Зеленского и подчеркнул, что президент пытается угодить украинской аудитории и зарубежным странам. «На деле это цирк <...> Одно мельтешение в попытке всем угодить», — написал политик.

28 апреля в Киеве прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Радикалы — всего около 100 человек — прошлись от улицы Арсенальной до майдана Незалежности. Организаторами акции выступили несколько организаций, которые призывали своих сторонников приходить в вышиванках.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.

В офисе Зеленского прокомментировали марш и подчеркнули, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.