У офиса Зеленского столкнулись полиция и националисты

В Киеве полиция распылила газ против митингующих националистов у Офиса президента

Участники украинской партии «Национальный корпус» (запрещена в России) устроили митинг у здания Офиса президента Владимира Зеленского в центре Киева и начали потасовку с полицией. О столкновении сообщает РИА Новости.

По данным агентства, полиция распылила газ против националистов, которые применяют против правоохранителей дымовые шашки и взрывпакеты. Также участники митинга подожгли шины и бросают брусчатку в полицейских. В районе здания офиса дежурят кинологи с собаками, а также в район свезли автомобили нацгвардии.

Сообщается, что протестующие выступают «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе».

Ранее лидер украинских националистов Андрей Билецкий пригрозил «сломать» власть за патриотов. Он призвал всех сторонников националистического движения отомстить властям за преследования «истинных патриотов» Украины.