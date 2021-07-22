Украинские националисты потребовали ликвидировать «российскую агентуру»

Украинские националисты устроили митинг у здания Офиса президента с требованием ликвидировать и выслать из страны всю «российскую агентуру». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Активисты вышли с флагами Украины и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Некоторые из них держали в руках плакаты с изображениями бизнесмена Павла Фукса, депутата Верховной Рады Вадима Новинского, а также главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

По мнению националистов, эти люди тесно связаны с российским правительством, ввиду чего их влияние на политические процессы угрожает национальной безопасности страны. «Они мечтают построить здесь отдельную губернию Новороссия и ездить на поклон к царю в Кремль», — заявил один из организаторов мероприятия Николай Карпюк.

Участники протеста также требуют внести в закон о деолигархизации положение, предусматривающее автоматическую конфискацию имущества и запрет на публичную деятельность олигархов, уличенных в связях с Москвой. Отмечается, что всего на акцию собрались чуть более 50 человек, о столкновениях активистов с сотрудниками правоохранительных органов не сообщалось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена Павла Фукса. Члена оппозиционной партии Виктора Медведчука украинские власти заподозрили в государственной измене и хищении государственных ресурсов.

В конце марта Зеленский объявил о начале деолигархизации Украины. Он охарактеризовал борьбу с олигархами словами «Украина дает сдачи». Согласно одобренному Верховной Радой в первом чтении закону, олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.