Зеленский объявил о санкциях против Сергея Чемезова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения введены по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ранее Украина ввела санкции против десяти причастных к кибератакам физических и юридических лиц, которые также могли взаимодействовать с российскими специальными службами. При этом секретарь СНБО не раскрыл названия организаций и имена попавших под санкции граждан. Уточняется только, что Совбез Украины ввел ограничения в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.